genova cocaina tra i divani e telecamere non dichiarate scatta il blitz di polizia e guardia di finanza in un club privato

Alle prime luci dell'alba, agenti delle forze dell'ordine e della guardia di finanza sono entrati in un club privato di Genova, trovando cocaina tra i divani e installazioni di telecamere non dichiarate. L'intervento è stato deciso dopo alcuni controlli e segnalazioni, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e al sequestro di apparecchiature illegali. Nessuno è stato ancora arrestato.

Un controllo nato da una sospetta attività di spaccio si è trasformato in un’operazione che ha portato alla luce una lunga lista di attività illegali all'interno di un circolo a Genova, il club privato Le Baron Blanc di via Canevari. L'intervento, scattato nelle prime ore di ieri, ha visto la collaborazione coordinata tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Al loro arrivo all’interno del locale, gli agenti delle volanti hanno trovato numerosi clienti intenti a consumare alcolici e fumare narghilè. Durante l'ispezione sono state rinvenute, abbandonate sul pavimento e sui divani del locale, diverse bustine di cocaina sequestrate poi a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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