Gran Sasso turbine in azione | muri di neve di 6 metri bloccano la strada

A causa di muri di neve che raggiungono i sei metri di altezza, la strada sul Gran Sasso rimane chiusa. Le turbine vengono utilizzate per cercare di rimuovere la neve, ma la loro efficacia è limitata dalla quantità e dall’altezza dei blocchi. Il rischio di valanghe impedisce di intervenire con maggiore rapidità per riaprire la strada. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità incaricate.

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