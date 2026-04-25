Gran Sasso | turbine contro muri di neve da 700 kg sulla SS 17

Sulla strada statale 17 tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore, le turbine della Provincia dell'Aquila sono attive per rimuovere grandi blocchi di neve che si aggirano intorno ai 700 kg. Questi interventi sono stati avviati per garantire la transitabilità e la sicurezza della strada durante la stagione invernale. Le operazioni si concentrano in questa tratta per mantenere aperto il collegamento tra le località interessate.

? Cosa sapere Turbine della Provincia dell'Aquila operano sulla SS 17 tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore.. Neve compatta da 700 kg al metro cubo blocca l'accesso all'altopiano del Gran Sasso.. Le turbine della Provincia dell’Aquila lavorano senza sosta sulla S.S. 17 per liberare il tratto tra Fonte Cerreto e l’Albergo Museo di Campo Imperatore, dove muri di neve bloccano l’accesso all’altopiano del Gran Sasso. Mentre le piste ospitano ancora gli sciatori in una giornata di pieno inverno, la realtà che si respira lungo la direttrice abruzzese è fatta di fatica silenziosa e macchinari pesanti. Gli operatori si trovano a combattere contro un manto nevoso trasformato dalle recenti escursioni termiche in una massa estremamente compatta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gran Sasso: turbine contro muri di neve da 700 kg sulla SS 17 Notizie correlate Gran Sasso, allerta neve: cani e droni setacciano i ValloniIl massiccio del Gran Sasso è stato teatro di un improvviso movimento del manto nevoso nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, scatenando... Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta: il video dall’alto del fronte di neve staccatosi dalla montagnaSi sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del...