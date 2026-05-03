Un gruppo di studenti dell’Accademia ha visitato una mostra dedicata alla storia locale di Modena e al suo rapporto con il quotidiano locale. Tra le esposizioni, si trova un ritratto di un noto cantante, raffigurato con il giornale. La mostra presenta anche fotografie che ricostruiscono alcuni momenti significativi della storia della città, offrendo uno sguardo visivo su eventi e personaggi che hanno segnato il passato modenese.

? Cosa scoprirai Chi è il celebre cantante ritratto con il giornale nella mostra?. Quali momenti storici di Modena sono stati ricostruiti con le foto?. Come si intrecciano la storia dell'Accademia e quella della cronaca locale?. Dove si può visitare gratuitamente questo percorso tra passato e presente?.? In Breve Mostra composta da 46 pannelli presso Palazzo dei Musei di Modena.. Percorso celebra 140 anni dell'Accademia e 80 anni di cronaca locale.. Immagini storiche includono Luciano Pavarotti, Vasco Rossi e il traguardo Serie A 2002.. Accesso gratuito alla mostra presso viale Vittorio Veneto 9 fino a domenica.. Venerdì scorso, gli allievi...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: l’Accademia visita la mostra sulla storia locale e il Carlino

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