Graduatorie ATA 24 mesi 2026 27 cos’è il lodevole servizio e chi può dichiararlo
Entro il 19 maggio scadrà il termine per presentare le domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Tra i documenti richiesti, si trova la possibilità di dichiarare il “lodevole servizio”, un elemento che può influire sulla posizione in graduatoria. La procedura riguarda coloro che hanno svolto attività di servizio presso le istituzioni scolastiche e intendono inserirlo o evidenziarlo nella domanda.
Scadono il 19 maggio i termini per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 202627, cos’è il “lodevole servizio” e chi può dichiararlo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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