Graduatorie ATA 24 mesi chi è già inserito può aggiornare anche senza CIAD
Nelle graduatorie ATA 24 mesi, chi è già inserito può aggiornare la propria posizione senza dover presentare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). La possibilità di aggiornamento è valida anche senza il possesso di questa certificazione, che non costituisce un requisito indispensabile per chi ha già ottenuto l’inserimento precedentemente. La procedura di aggiornamento rimane aperta a coloro che desiderano modificare o confermare i propri dati.
La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) non è necessaria per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ATA 24 mesi se si è già inseriti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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