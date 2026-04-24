Graduatorie ATA 24 mesi chi è già inserito può aggiornare anche senza CIAD

Nelle graduatorie ATA 24 mesi, chi è già inserito può aggiornare la propria posizione senza dover presentare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). La possibilità di aggiornamento è valida anche senza il possesso di questa certificazione, che non costituisce un requisito indispensabile per chi ha già ottenuto l’inserimento precedentemente. La procedura di aggiornamento rimane aperta a coloro che desiderano modificare o confermare i propri dati.