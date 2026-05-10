GPG Renzo Nostini assegnati i titoli italiani nella sciabola e nel fioretti | rivivi la giornata su Assalto

Da sportface.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta giornata del GPG Renzo Nostini sono stati consegnati altri quattro titoli italiani nelle discipline di sciabola e fioretti. La competizione ha visto giovani atleti confrontarsi in diverse categorie, concludendo con le premiazioni ufficiali. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione, con partecipanti provenienti da varie regioni italiane. La giornata si è conclusa con le premiazioni e l’attribuzione dei titoli nazionali nelle discipline di riferimento.

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Sono stati assegnati altri quattro titoli italiani nella quarta giornata del GPG Renzo Nostini: rivivi l’evento trasmesso in diretta su Assalto – Sportface TV La quarta giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving ha scritto nuovi capitoli di gloria per la scherma giovanile italiana. Nella cornice romagnola, quattro giovani campioni hanno conquistato il titolo italiano: Luca Viale e Rahel Valerio nella sciabola, Davide Rocco Iaquinta e Livia Pontello nel fioretto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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