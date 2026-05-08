Il nuovo Fitbit Air di Google è un fitness tracker senza schermo progettato per essere leggero e discreto. Si distingue per il suo design minimalista e l'assenza di display, puntando sulla semplicità e sull'autonomia della batteria. È stato sviluppato come alternativa agli smartwatch, concentrandosi principalmente sul monitoraggio dell’attività fisica e del sonno. Il dispositivo si collega all’app dedicata, consentendo agli utenti di visualizzare i dati raccolti tramite smartphone.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Google rilancia la sfida nel settore dei dispositivi indossabili con il nuovo Fitbit Air, un wearable minimalista che punta tutto su comfort, salute digitale e intelligenza artificiale. Dopo mesi di indiscrezioni e leak, il dispositivo è stato ufficialmente annunciato come una delle novità più importanti dell’ecosistema Fitbit. Cinque anni dopo l'acquisizione da parte di Big G, si intravede un pezzetto di strategia del colosso di Mountain View: provare a scardinare i leader nel mercato degli smartwatch (come Huawei, Garmin o Apple ) e introdursi con un'alternativa completamente diversa dal solito.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Com'è il nuovo Fitbit Air di Google, il fitness tracker senza schermo che vuole farti dimenticare lo smartwatch

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