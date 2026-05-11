Google | decidi tu quali notizie leggere con le Fonti Preferite

Google ha introdotto una funzione che permette agli utenti di scegliere quali fonti preferiscono per le notizie visualizzate nei risultati di ricerca. Attraverso questa opzione, è possibile impostare le proprie fonti preferite, influenzando così le notizie che vengono mostrate. La funzione si applica anche ai risultati di ricerca locale, offrendo la possibilità di privilegiare alcune testate rispetto ad altre. La procedura di configurazione e le testate che possono beneficiare di questa novità sono state specificate nelle ultime comunicazioni ufficiali.

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? Domande chiave Come si impostano le nuove preferenze nelle ricerche di Google?. Quali testate locali possono beneficiare di questo nuovo algoritmo?. Perché il tasso di clic raddoppia dopo la selezione?. Come evitare di finire chiusi in una bolla informativa ristretta?.? In Breve Funzione attivata in Italia a inizio maggio 2026 per la gestione notizie.. Clic sulle fonti preferite raddoppiano le probabilità di accesso ai siti web.. Oltre 200mila siti unici selezionati globalmente tra grandi media e blog locali.. Maggiore visibilità per testate valdostane su cronaca, sport e scuola locale.. A inizio maggio 2026, Google ha attivato in Italia la funzione Fonti Preferite per permettere agli utenti di selezionare le testate giornalistiche da vedere con maggiore frequenza nei risultati di ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google: decidi tu quali notizie leggere con le Fonti Preferite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Google: decidi tu quali siti vedere nei risultati di ricerca? Cosa scoprirai Come si attiva la funzione per dare priorità ai siti scelti? Quali testate riceveranno visibilità maggiore grazie alla nuova corsia... Google lancia “Fonti Preferite” in Italia: così gli utenti scelgono quali testate vedereGoogle ha annunciato il rollout anche in Italia di “Fonti Preferite”, una funzionalità pensata per dare agli utenti un controllo più diretto sulle... Argomenti più discussi: Bastano pochi secondi per avere le notizie dell'Unione fra le tue fonti preferite di Google; Google cambia le regole: ora decidi tu da chi informarti. Scegli Cds come Fonte preferita; Google Fonti Preferite: Come Aggiungere Criptovaluta.it in Pochi Step; Google lancia fonti preferite, ecco come aggiungere Today.it alla tua prima pagina. Cosa stai attualmente costruendo? reddit Decidi tu come informarti su Google: aggiungi LiveSicilia alle Fonti preferiteQuante volte, cercando una notizia su Google, succede di trovare una giungla di risultati ma non quello che ci aspettavamo? Dal 30 aprile 2026 la musica può cambiare. Fino a quella data, le notizie, i ... livesicilia.it