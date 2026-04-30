Google lancia Fonti Preferite in Italia | così gli utenti scelgono quali testate vedere

Google ha introdotto in Italia la funzione “Fonti Preferite”, che permette agli utenti di selezionare direttamente le testate giornalistiche da cui desiderano visualizzare le notizie nei risultati di ricerca. La novità mira a offrire un maggior controllo sull’ordine e sulla provenienza delle informazioni visualizzate, senza modificare il funzionamento complessivo del motore di ricerca. La funzionalità è disponibile per gli utenti italiani e si integra con le impostazioni del proprio account.

Google ha annunciato il rollout anche in Italia di “Fonti Preferite”, una funzionalità pensata per dare agli utenti un controllo più diretto sulle notizie che compaiono tra i risultati di ricerca. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Google cambia le regole su Android: ecco quali saranno le conseguenze per gli utenti dal prossimo settembrePer anni, Android ha rappresentato l’alternativa aperta e flessibile al mondo chiuso di Apple. Vpn gratuito google pixel più comodità per gli utentil’aggiornamento del vpn by google integrato sui dispositivi pixel presenta una novità utile: la visualizzazione immediata dello stato nella tile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Google lancia Fonti Preferite in Italia: ecco come funziona e come aggiungere i sitiGoogle annuncia l'arrivo in Italia di Fonti Preferite, la funzione che offre un maggiore controllo sulle notizie visualizzate nelle ricerche. tuttoandroid.net Google lancia Fonti Preferite in Italia: come personalizzare il feed delle Notizie principaliArriva ufficialmente in Italia la funzione Fonti Preferite di Google, uno strumento che permette agli utenti di selezionare le testate da visualizzare con priorità nei risultati di ricerca, aumentando ... hwupgrade.it