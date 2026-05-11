Golf | Kristoffer Reitan contiene la rimonta di Fowler e vince il Truist Championship

Kristoffer Reitan ha vinto il Truist Championship di golf, riuscendo a contenere la rimonta di Fowler e aggiudicandosi il torneo. Con questa vittoria, anche Reitan entra nel panorama internazionale del golf norvegese, che finora vedeva predominio di Viktor Hovland. La competizione si è conclusa con Reitan che ha prevalso sugli avversari, confermando il suo successo nel torneo.

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Adesso è ufficiale: non c’è più solo Viktor Hovland sul mappamondo del golf in quota Norvegia. Ne è comparso un altro. Si tratta di Kristoffer Reitan, che vince il Truist Championship con lo score di -15 (66 70 64 69), conquista il suo primo successo sul PGA Tour e scavalca proprio Hovland nel ranking mondiale, diventando numero 1 del suo Paese (numero 25, contro il 27 del suo illustre connazionale). Con il suo -2 dell’ultima giornata, Reitan contiene la rimonta di uno scatenato Rickie Fowler, che ha tentato di tornare a vincere un torneo a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta. Non gli basta un bel -6, ma è un secondo posto a -13 carico di significati per lui.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Kristoffer Reitan contiene la rimonta di Fowler e vince il Truist Championship ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Golf, McCarty al comando dopo il primo round del Truist ChampionshipI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Leggi anche: Golf, un terzetto allunga al Truist Championship. Young cerca il 3º titolo in stagione