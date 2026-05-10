Al Truist Championship, i punteggi rimangono bassi dopo il terzo turno disputato sul campo del Quail Hollow Club in North Carolina. In testa alla classifica c’è il britannico Alex Fitzpatrick, che con un -7 nella giornata si posiziona in cima a un solo colpo di vantaggio rispetto al secondo. La partita si avvia ormai verso il turno finale, con un gruppo di tre giocatori ancora in corsa per la vittoria.

Score ancora molto bassi al Truist Championship dopo il moving day. A guidare la classifica ad un solo giro dalla fine sui fairway del Quail Hollow Club in North Carolina c’è il britannico Alex Fitzpatrick che, con un -7 odierno, ha chiuso davanti di un colpo sulla seconda piazza le prime 54 buche. Il 27enne, fratello di Matt Fitzpatrick, si trova infatti a -14 sul totale inseguito a stretto giro dal norvegese Kristofffer Reitan (-13) e da Cameron Young (-12 e 3º posto in solitaria dopo un -8 nella giornata di oggi che sancisce lo score più basso del giro). Tuttavia, oltre ai primi 3 giocatori, assiepati in una manciata di colpi di distacco, la classifica risulta ben più corta di quanto ci si aspettasse.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, un terzetto allunga al Truist Championship. Young cerca il 3º titolo in stagione

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