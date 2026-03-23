Mei dopo i Mondiali indoor | Tokyo non è irripetibile l’atletica italiana è effervescente

Terzo posto nel medagliere ai Mondiali indoor di Torun, cinque medaglie d’oro e la sensazione che il movimento stia continuando a crescere. Stefano Mei, presidente della Fidal, ha fatto il punto sull’atletica italiana intervenendo a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, con uno sguardo rivolto tanto ai risultati appena ottenuti quanto agli appuntamenti che attendono gli azzurri nei prossimi mesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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