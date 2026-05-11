Jacobs | Oggi mi sento un uomo e un atleta migliore

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, ha dichiarato di sentirsi un uomo e un atleta migliore. Lo ha detto durante l’evento di presentazione del Golden Gala 2026. Le sue parole sono state raccolte nel corso di una conferenza stampa, dove ha parlato delle sue sensazioni e del percorso di crescita personale e sportiva. La manifestazione si terrà tra circa due anni e coinvolge diverse discipline di atletica leggera.

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Le parole del campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, Marcell Jacobs, a margine della presentazione del Golden Gala 2026. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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