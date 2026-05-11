Golden Gala 2026 | Jacobs?Lyles accenderanno i 100 metri all’Olimpico

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Golden Gala 2026 si avvicina con diverse gare attese. La sfida tra i velocisti Jacobs e Lyles sui 100 metri attirerà l’attenzione degli appassionati. Nelle altre discipline, Nadia Battocletti punta a vincere nei 5000 metri con l’obiettivo di stabilire un record europeo, mentre Mattia Furlani tenta un risultato storico nel salto in lungo. Inoltre, Andy Diaz cerca la terza vittoria consecutiva nel salto triplo, puntando alla tripletta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - La sfida  Jacobs-Lyles  sui  100 metri, il sogno di  Nadia Battocletti  di trionfare nei  5000  magari con il  record europeo, il tentativo di volo nella storia di  Mattia Furlani, e la ricerca della tripletta di  Andy Diaz  nel  salto triplo. Sono solo alcuni spunti, quelli principali, dell'edizione numero 46 del ' Golden Gala Pietro Mennea ', quarta tappa della  Wanda Diamond League, il prestigioso  circuito mondiale dell'atletica  che si svolgerà nella serata del  4 giugno  allo  stadio Olimpico a Roma. Oggi alla presentazione dell'evento era presente anche il presidente del Coni,  Luciano Buonfiglio  che ha rilanciato, "siamo pronti ad ospitare le  Olimpiadi del 2036 ".🔗 Leggi su Agi.it

golden gala 2026 jacobslyles accenderanno i 100 metri all8217olimpico
© Agi.it - Golden Gala 2026: Jacobs?Lyles accenderanno i 100 metri all’Olimpico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Golden Gala Pietro Mennea 2026: 43 ori olimpici e mondiali a Roma il 4 giugno. Lyles, Jacobs e Tebogo nei 100 metriPresentato il cast completo della quarta tappa della Wanda Diamond League: oltre 80 medagliati globali allo Stadio Olimpico.

Marcell Jacobs torna in gara! Golden Gala da brividi, 100 metri per il rilancio. E ci sarà Lyles…Marcell Jacobs ha calato la maschera: sarà una delle grandi stelle al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno...

Argomenti più discussi: Atletica, Marcell Jacobs riparte da Savona aspettando il Golden Gala di Roma; Jacobs riparte tra dubbi e rinascita: So soffrire; Golden Gala e Race for the Cure: sport, salute e solidarietà al Circo Massimo; Jacobs guarda al futuro con ottimismo: 2026 anno di transizione.

golden gala golden gala 2026 jacobsGolden Gala 2026, Jacobs: I 100 metri a Roma saranno una gara bellissimaAlla presentazione della tappa italiana della Diamond League (il 4 giugno a Roma), Marcell Jacobs assicura: I 100 metri saranno una gara bellissima. Con lui in pista Lyles e Tebogo. Tra i ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web