Il Golden Gala 2026 si avvicina con diverse gare attese. La sfida tra i velocisti Jacobs e Lyles sui 100 metri attirerà l’attenzione degli appassionati. Nelle altre discipline, Nadia Battocletti punta a vincere nei 5000 metri con l’obiettivo di stabilire un record europeo, mentre Mattia Furlani tenta un risultato storico nel salto in lungo. Inoltre, Andy Diaz cerca la terza vittoria consecutiva nel salto triplo, puntando alla tripletta.

AGI - La sfida Jacobs-Lyles sui 100 metri, il sogno di Nadia Battocletti di trionfare nei 5000 magari con il record europeo, il tentativo di volo nella storia di Mattia Furlani, e la ricerca della tripletta di Andy Diaz nel salto triplo. Sono solo alcuni spunti, quelli principali, dell'edizione numero 46 del ' Golden Gala Pietro Mennea ', quarta tappa della Wanda Diamond League, il prestigioso circuito mondiale dell'atletica che si svolgerà nella serata del 4 giugno allo stadio Olimpico a Roma. Oggi alla presentazione dell'evento era presente anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio che ha rilanciato, "siamo pronti ad ospitare le Olimpiadi del 2036 ".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Golden Gala 2026: Jacobs?Lyles accenderanno i 100 metri all’Olimpico

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