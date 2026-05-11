GO! – Generazione in Orbita chiusa la prima finestra | 351 progetti inoltrati

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima fase del progetto GO! – Generazione in Orbita si è conclusa con 351 progetti presentati. Circa 2000 giovani provenienti dalla Puglia hanno partecipato all'iniziativa, che mira a coinvolgere i giovani nelle politiche pubbliche e nelle attività di attivazione sociale. La partecipazione è avvenuta attraverso diverse modalità di presentazione e coinvolgimento, con l'obiettivo di stimolare il loro ruolo nel processo decisionale.

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Circa 2000 giovani pugliesi hanno partecipato all’iniziativa di attivazione delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI Le candidature complessivamente inoltrate coinvolgono 1962 giovani con un’età media di 24 anni e una composizione di genere sostanzialmente bilanciata, (50,71% di uomini e 49,29% di donne). con una numerosità media di 5,6 componenti per gruppo e vedono il coinvolgimento di 612 partner, segnale di una diffusa capacità di attivare reti territoriali e collaborazioni locali già nella fase di candidatura. Le attività interesseranno tutto il territorio regionale, con una maggiore concentrazione di proposte nelle province di Bari e Lecce (entrambe al 32%), seguite da Foggia (16%), Taranto (11%), Brindisi (5%) e BAT (4%).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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