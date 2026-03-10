Go! Generazione in Orbita un incontro per presentare la misura per i giovani

Il Comune di Nardò, insieme alla rete Galattica-Rete Giovani Puglia e all’associazione Sud Est, organizza un evento mercoledì 11 marzo per presentare il bando “Go! Generazione in Orbita”. La misura, promossa dalla Regione Puglia e Arti, è rivolta ai gruppi informali di giovani sotto i 30 anni. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in progetti e attività dedicate.

NARDO’ – Nella giornata di mercoledì, 11 marzo, il Comune di Nardò con la rete Galattica-Rete Giovani Puglia e l’associazione Sud Est, presenteranno il bando “Go! Generazione in Orbita”, una misura promossa da Regione Puglia e Arti e dedicata ai gruppi informali di giovani under 30. L’appuntamento è alle 18 al chiostro dei Carmelitani. Interverranno il presidente del consiglio comunale con delega alle Politiche giovanili, Antonio Tondo, e il presidente dell’associazione Sud Est, Andrea Parente. L’ingresso è libero. Non è necessario costituire un’associazione, basta infatti formare un gruppo informale composto in modo eterogeneo, ossia che preveda la presenza di almeno una persona di genere maschile e una di genere femminile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

