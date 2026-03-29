Cuspide tra la Generazione Zeta e la Generazione Millennial e perciò battezzati Zennial chi orbita intorno ai trent' anni ha la determinazione di voler costruire un futuro che rispetti la sua visione e i suoi sogni

Tra i trentenni si trova una generazione che si colloca tra la Zeta e i Millennial, spesso definita Zennial. Questa fascia di età manifesta la volontà di creare un futuro in linea con i propri obiettivi e aspirazioni. Le persone in questa fase della vita si dedicano a realizzare progetti e a pianificare un percorso che rispecchi le loro convinzioni e desideri.

C uspide tra la Generazione Zeta e la Generazione Millennial (e perciò battezzati Zennial), chi orbita intorno ai trent’anni ha la determinazione di voler costruire un futuro che rispetti la sua visione e i suoi sogni. Quali? Ne parliamo con Isabella Pierantoni, sociologa, fondatrice del network Generation Mover: nel suo nuovo libro, Il secolo delle generazioni (il Mulino), argomenta come l’appartenenza generazionale aiuti a spiegare chi siamo, che idea abbiamo del mondo, che futuro ci aspettiamo. Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X Leggi anche › 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Stefania Auci: «Qualcosa cresce dentro di me» Chi sono i trentenni: tra certezza e curiosità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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