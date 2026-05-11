Negli ultimi anni di vita, l’attore noto come Totò ha attraversato momenti difficili che si sono conclusi con tre funerali diversi. La sua figura pubblica, famosa per il sorriso e la comicità, nascondeva una realtà personale segnata da sofferenze e delusioni. Durante questo periodo, l’attore ha affrontato problemi di salute e difficoltà economiche, vivendo un'ultima fase caratterizzata da un forte senso di solitudine.

Gli ultimi anni di Totò, il principe triste che ebbe tre funerali. Dietro la maschera deformabile dell’uomo che faceva ridere l’Italia intera, si celava l’anima malinconica di un nobile decaduto, un uomo che la vita aveva provato duramente. Gli ultimi anni di Totò — al secolo Antonio de Curtis — furono un lento scivolare verso un’ombra densa, segnati dalla malattia e da una solitudine aristocratica, ma illuminati da un amore viscerale del pubblico che non lo abbandonò mai, nemmeno dopo la morte. Il buio e la solitudine del Principe. La fase finale della vita di Totò fu segnata da un nemico spietato: la coroidite. Una forma grave di cecità che lo colpì progressivamente dal 1957, lasciandolo quasi al buio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Totò Ebbe Tre Funerali — Quello Che Accadde al Terzo Fece Piangere Napoli

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