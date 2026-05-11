Gli Stati Uniti si trovano a dover gestire un debito pubblico che ha superato i 39 mila miliardi di dollari. La crescita continuo di questa cifra preoccupa molti analisti e governi di altri paesi, che osservano con attenzione la situazione. Il debito elevato ha portato a discussioni sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla capacità del paese di farvi fronte nel lungo termine. La questione si fa sempre più centrale nel dibattito economico internazionale.

Insostenibile. È la valutazione, pressoché unanime del debito pubblico degli Stati Uniti. Ha superato i 39.000 miliardi di dollari (39 trilioni). Lo scorso ottobre era di 38 trilioni e all’inizio di agosto 2025 era di 37. Già a gennaio 2024 gli Stati Uniti avevano un debito di 34 trilioni di dollari che poi raggiunse i 36 trilioni nel successivo novembre. Un debito enorme lasciato dall’amministrazione Biden. In verità esso era il frutto della crisi del Covid. L’emergenza sembrava superata. Poi Donald Trump ha accelerato il ritmo dell’indebitamento americano, in misura senza precedenti. Dei 39.200 miliardi, 9.400 (circa un terzo) sono detenuti da entità estere con in testa Giappone, Regno Unito e Cina.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Stati Uniti vivono a debito, e il mondo inizia a preoccuparsi

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