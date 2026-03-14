Un network televisivo francese ha diffuso un video che mette a confronto l’attività politica di Donald Trump con l’escalation di tensioni in Iran. Il montaggio, subito condiviso e diventato virale, ha attirato l’attenzione internazionale, creando imbarazzo negli Stati Uniti. La clip mostra immagini di Trump e scene di conflitto, evidenziando un parallelo tra le due situazioni.

Un network televisivo francese ha catturato l’attenzione globale con un montaggio video, diventato rapidamente virale, che mette a confronto diretto l’attività politica di Donald Trump e l’escalation bellica in Iran. Mentre le immagini documentano petroliere in fiamme e una crisi umanitaria che conta già oltre 1800 vittime, il filmato mostra il leader statunitense impegnato in momenti di intrattenimento durante i suoi comizi elettorali. La contrapposizione visiva ha sollevato un acceso dibattito internazionale sulle priorità della politica americana e sulla percezione degli Stati Uniti nel contesto della crisi energetica mondiale del 2026. Meanwhile a French news channel is showing a split screen of Trump doing his stupid dance at his Kentucky rally the other night and the other side of bombings on Iran. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il mondo brucia, Trump danza: il video del network francese imbarazza gli Stati Uniti e diventa virale

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«Pochi istanti fa, su mia direzione, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei bombardamenti più potenti nella Storia del Medio Oriente e ha completamente annientato ogni obiettivo militare nel gioiello della corona dell’Iran, l’isola di Kharg», ha - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti bombardano Kharg, l'isola da cui passa circa il 90% delle esportazioni di petrolio dell’Iran. La minaccia di Trump è quella di danneggiare le infrastrutture petrolifere se Teheran non consentirà di riprendere il transito da Hormuz x.com