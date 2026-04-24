Remigrazione a Napoli | la retorica di Repubblica e gli interessi intoccabili dell’accoglienza

Un articolo pubblicato su una testata nazionale analizza come il discorso sull’immigrazione venga spesso presentato in modo da spostare l’attenzione dal piano politico a quello morale. La questione viene trattata come un tema di responsabilità individuale e valori condivisi, lasciando da parte le questioni legate alle decisioni istituzionali e alle politiche pubbliche. La narrazione si concentra quindi su aspetti etici, distogliendo l’attenzione dai problemi più pratici e strutturali legati all’accoglienza.

Roma, 24 apr – L’articolo di Michela Ponzani su la Repubblica costruisce un impianto ormai riconoscibile: sottrarre il tema dell’immigrazione al terreno politico per trasferirlo su quello morale. Il risultato è un testo che accumula immagini forti e riferimenti simbolici, ma aggira il confronto con ciò che oggi viene realmente discusso in Europa: controllo dei flussi, rimpatri, sostenibilità sociale, criteri di appartenenza. Il cuore dell’operazione è lo spostamento del linguaggio, dalla politica alla colpa. Già dall’incipit si capisce che non si vuole trattare un argomento, ma impostare un’atmosfera. Espressioni come “degenerazione”, “imbastardimento”, “razza” vengono evocate per creare un contesto emotivo in cui ogni discorso sulla remigrazione risuoni automaticamente come eco del Novecento.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Remigrazione a Napoli: la retorica di Repubblica e gli interessi “intoccabili” dell’accoglienza Notizie correlate Remigrazione, il Corriere e la retorica della “responsabilità” che diventa censuraRoma, 29 gen – Quando una proposta di legge di iniziativa popolare viene trattata come una minaccia alla democrazia, il problema non è la proposta. De Bruyne e altri 3: gli over 30 intoccabili del NapoliIl Napoli guarda avanti, ma senza rinunciare a quei profili che, pur avendo superato i trent’anni, continuano a garantire peso tecnico, personalità e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il tour sulla remigrazione parte da Napoli, movimenti pronti a contestare; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste; Remigrazione, anche Sangiuliano alla presentazione della proposta di legge con CasaPound; Svelata sede convegno su remigrazione a Napoli. Presidio contro convegno su remigrazione alla vigilia del 25 aprile a NapoliUn presidio di protesta domani alle 16,30 in piazza Carlo Terzo contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista al Millenium Gold Hotel di Napoli, a pochi passi ... ansa.it Legge sulla remigrazione, proteste a Napoli contro Casapound: No alla deriva fascistaTensione per l’incontro previsto oggi in un albergo con Sangiuliano e Cantalamessa. Domani 25 aprile con Manfredi e Fico ... napoli.repubblica.it Legge sulla remigrazione, proteste a Napoli contro Casapound: “No alla deriva fascista” x.com Belpietro: «Vogliono impedire i rimpatri» L'emendamento sulla remigrazione era passato in Senato senza che nessuno, nemmeno all'opposizione, avesse avuto da ridire sul premio per i legali che aiutino il ritorno a casa dei clandestini. Poi qualcuno, evidente facebook