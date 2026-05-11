“Gli ego uccidono il successo”: il miracolo collettivo di Hansi Flick e il triplete politico di Laporta Il quotidiano spagnolo As svela i segreti della 29esima Liga del Barcellona. Un trionfo nato in un’infermeria sovraffollata, passato per una furiosa rimonta sul Real Madrid e culminato con la schiacciante vittoria elettorale del Presidente. C’è un momento esatto in cui il Barcellona ha iniziato a cucirsi sul petto la sua 29esima Liga. È il 31 agosto, terza giornata di campionato. I blaugrana faticano e pareggiano a Vallecas. Negli spogliatoi, Hansi Flick analizza la squadra e pronuncia una frase che, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, diventerà la vera e propria bussola della stagione: “Gli ego uccidono il successo”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Gli ego uccidono il successo”: As svela il colpo di genio di Flick per prendersi la Liga

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