Nella notte, l’allenatore del team di calcio ha perso suo padre, ma nonostante il dolore, sarà comunque in panchina per il prossimo importante match contro il rivale storico. La partita, nota come il Clasico, potrebbe decidere la vincitrice della Liga questa sera. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere la vittoria, mentre l’allenatore si presenta comunque alla gara.

Ci sono notizie che il calcio non dovrebbe mai dare. Hansi Flick ha perso suo padre nella notte tra sabato e domenica, poche ore prima della partita più importante della sua stagione: il Clasico contro il Real Madrid al Camp Nou, quello che con un pareggio o una vittoria consegnerebbe al Barcellona il titolo della Liga. Il tecnico tedesco ha ricevuto la notizia nel cuore della notte e l’ha comunicata personalmente ai giocatori questa mattina, nello spogliatoio. Il Barcellona ha diramato un comunicato di cordoglio, seguito pochi minuti dopo dal Real Madrid, che ha espresso le condoglianze alla famiglia Flick con un comunicato ufficiale — un gesto che va oltre la rivalità sportiva e che racconta la dimensione umana che talvolta il calcio riesce ancora a mostrare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Flick perde il padre nella notte, ma sarà in panchina per il Clasico: il Barcellona può vincere la Liga stasera

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