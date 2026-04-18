Coco Gauff ha raggiunto i quarti di finale a Stoccarda, dopo aver rivelato quale colpo di Rafael Nadal ha contribuito al suo successo sulla terra battuta. La giocatrice americana si è imposta in un match che le ha permesso di avanzare nel torneo, dimostrando di aver affrontato con efficacia il difficile terreno di gioco. La gara si è conclusa con la sua vittoria e l’ingresso tra le migliori otto del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha iniziato con grande sicurezza la sua stagione sulla terra battuta, sconfiggendo Liudmila Samsonova al torneo di Stoccarda. La giovane americana ha conquistato il match in due set, vincendo 7-5, 6-1 e prenotando il suo posto nei quarti di finale dell’evento WTA 500. Questo successo rappresenta un passo cruciale nella sua preparazione per la difesa del titolo al Roland Garros di maggio. Dopo una stagione di tennis sulla terra battuta nel 2025 straordinaria, che l’ha vista raggiungere due finali consecutive a Madrid e Roma, Gauff è ora pronta per affrontare nuove sfide.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff svela il colpo di Rafael Nadal per avere successo sulla terra battuta.

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