Gli alunni di Brecciarola tornano in classe | scuola riaperta dopo la risoluzione delle criticità che avevano costretto alla chiusura FOTO

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, la scuola di Brecciarola ha riaperto le sue porte dopo alcune settimane di chiusura. La riapertura è stata possibile grazie alla risoluzione delle criticità che avevano reso necessario sospendere le attività scolastiche. Alunni, insegnanti e famiglie hanno potuto tornare a entrare nell’edificio, segnando la ripresa delle lezioni e delle attività didattiche. È stata scattata anche una foto dell’evento.

La scuola di Brecciarola ha riaperto le porte a studenti, personale e famiglie nella mattinata di lunedì 20 aprile.Un risultato importante che arriva al termine degli interventi necessari a risolvere tutte le criticità riscontrate a gennaio a seguito dei controlli dei vigili del fuoco, per le.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Riparata la caldaia a scuola. Gli alunni da oggi tornano in classe a CeddaProblema risolto all’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di Cedda a Poggibonsi. Trescore Balneario, dopo l’aggressione alla professoressa la scuola riparte: psicologi in classe per supportare gli alunniInsegnante ferita a Trescore Balneario: alunni regolarmente in aula il giorno dopo l'aggressione, oggi supportati dagli psicologi per superare...