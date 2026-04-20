Gli alunni di Brecciarola tornano in classe | scuola riaperta dopo la risoluzione delle criticità che avevano costretto alla chiusura FOTO

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, la scuola di Brecciarola ha riaperto le sue porte dopo alcune settimane di chiusura. La riapertura è stata possibile grazie alla risoluzione delle criticità che avevano reso necessario sospendere le attività scolastiche. Alunni, insegnanti e famiglie hanno potuto tornare a entrare nell’edificio, segnando la ripresa delle lezioni e delle attività didattiche. È stata scattata anche una foto dell’evento.

La scuola di Brecciarola ha riaperto le porte a studenti, personale e famiglie nella mattinata di lunedì 20 aprile.Un risultato importante che arriva al termine degli interventi necessari a risolvere tutte le criticità riscontrate a gennaio a seguito dei controlli dei vigili del fuoco, per le.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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