Gli alloggi più strani nelle Marche | dalla tenda in stile Mongolia alla casa sull' albero | dove dormire per un' esperienza indimenticabile
Le Marche offrono diverse soluzioni abitative insolite per chi cerca un soggiorno diverso dal solito. Tra queste, ci sono tende in stile mongolo a Camerano, suite sospese nelle zone collinari di Macerata, e tipì tradizionali immersi nei boschi. Questi alloggi sono aperti a chi desidera vivere un’esperienza unica, lontano dai tradizionali hotel e case vacanza. La varietà di opzioni rende possibile scegliere tra ambienti naturali e strutture più originali.
Con l’arrivo della bella stagione e delle prime giornate davvero miti, nelle Marche arriva la voglia di dormire sotto le stelle. Ma dimenticate il campeggio spartano di una volta: oggi la tenda si trasforma in un’esperienza di charme, capace di unire il contatto con la natura ai comfort di una camera d’albergo. Dalle yurte mongole affacciate sul Conero, alle case sugli alberi nel Maceratese, passando per i cosiddetti “tipì” immersi nei boschi, fino alle tende safari con idromassaggio e alle strutture sospese tra gli alberi: la regione insomma offre un ventaglio sempre più ampio di alloggi insoliti. Un modo originale per trascorrere un weekend romantico o una vacanza in famiglia, riscoprendo il territorio da una prospettiva diversa, tra colline, mare e montagne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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