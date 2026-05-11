Gli alloggi più strani nelle Marche | dalla tenda in stile Mongolia alla casa sull' albero | dove dormire per un' esperienza indimenticabile

Le Marche offrono diverse soluzioni abitative insolite per chi cerca un soggiorno diverso dal solito. Tra queste, ci sono tende in stile mongolo a Camerano, suite sospese nelle zone collinari di Macerata, e tipì tradizionali immersi nei boschi. Questi alloggi sono aperti a chi desidera vivere un’esperienza unica, lontano dai tradizionali hotel e case vacanza. La varietà di opzioni rende possibile scegliere tra ambienti naturali e strutture più originali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui