Gli alloggi più strani dalla tenda in stile Mongolia alla casa sull' albero | dove dormire per un' esperienza indimenticabile nelle Marche

Nelle Marche si trovano alloggi molto vari, tra tende in stile mongolo a Camerano, suite sospese tra gli alberi nel Maceratese e tipì immersi nei boschi. Queste sistemazioni offrono soluzioni diverse rispetto agli hotel tradizionali, consentendo di vivere esperienze uniche e a contatto con la natura. Alcuni di questi alloggi sono stati aperti di recente, attirando visitatori in cerca di alternative originali per il soggiorno.

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