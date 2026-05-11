Gli alloggi più strani dalla tenda in stile Mongolia alla casa sull' albero | dove dormire per un' esperienza indimenticabile nelle Marche
Nelle Marche si trovano alloggi molto vari, tra tende in stile mongolo a Camerano, suite sospese tra gli alberi nel Maceratese e tipì immersi nei boschi. Queste sistemazioni offrono soluzioni diverse rispetto agli hotel tradizionali, consentendo di vivere esperienze uniche e a contatto con la natura. Alcuni di questi alloggi sono stati aperti di recente, attirando visitatori in cerca di alternative originali per il soggiorno.
Con l’arrivo della bella stagione e delle prime giornate davvero miti, nelle Marche arriva la voglia di dormire sotto le stelle. Ma dimenticate il campeggio spartano di una volta: oggi la tenda si trasforma in un’esperienza di charme, capace di unire il contatto con la natura ai comfort di una camera d’albergo. Dalle yurte mongole affacciate sul Conero, alle case sugli alberi nel Maceratese, passando per i cosiddetti “tipì” immersi nei boschi, fino alle tende safari con idromassaggio e alle strutture sospese tra gli alberi: la regione insomma offre un ventaglio sempre più ampio di alloggi insoliti. Un modo originale per trascorrere un weekend romantico o una vacanza in famiglia, riscoprendo il territorio da una prospettiva diversa, tra colline, mare e montagne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Gli alloggi più strani nelle Marche: dalla tenda in stile Mongolia alla casa sull'albero: dove dormire per un'esperienza indimenticabileCon l’arrivo della bella stagione e delle prime giornate davvero miti, nelle Marche arriva la voglia di dormire sotto le stelle.
Leggi anche: Dalla Festa del vino di Bertiolo alla riapertura in grande stile della Casa delle farfalle: ecco gli eventi da non perdere nel weekend