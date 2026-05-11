Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli | fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria

Al Museo della Moda di Napoli, dal 14 maggio fino a settembre, è aperta la mostra benefica intitolata “I don’t care, I Am invisible” dell’artista Claudia Piscitelli, curata da Barbara Crespigni. La rassegna espone abiti vuoti come opere d’arte, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di un’organizzazione non governativa. La mostra si svolge presso la Fondazione Mondragone.

Dal 14 maggio il Museo della Moda della Fondazione Mondragone ospita la mostra benefica “I don’t care, I Am invisible” dell’artista Claudia Piscitelli, curata da Barbara Crespigni. L’esposizione sarà presentata in conferenza stampa mercoledì 13 maggio alle ore 11. La mostra raccoglie dieci grandi opere dedicate agli archetipi femminili, attraverso una serie di abiti dipinti e privi della presenza di un corpo, ma ancora capaci di evocare emozioni, ruoli sociali e identità. L’iniziativa è dedicata a Tito Piscitelli, che nel corso della sua vita si è impegnato a sostenere la libera espressione di bambini e giovani brasiliani e napoletani attraverso il teatro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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