Napoli capitale dell’arte sartoriale al Museo della Moda torna il Premio Ditale d’Oro

A Napoli torna il Premio “Ditale d’Oro”, un riconoscimento dedicato all’arte sartoriale e alla moda. La cerimonia si svolge al Museo della Moda, dove vengono premiati artigiani e designer che si sono distinti nel settore. L’evento celebra la tradizione sartoriale partenopea e il suo ruolo nel panorama della moda italiana. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale per il settore, con la partecipazione di professionisti e appassionati.

Un filo d’oro che attraversa i secoli per tessere il futuro dell’eleganza italiana: Napoli si riconferma capitale dell’eccellenza artigiana ospitando la IV edizione del Premio “Ditale d’Oro”, in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, presso la sede della Fondazione Mondragone – Museo della Moda Napol i, in Piazzetta Mondragone, n. 18. L’evento, promosso e organizzato dall’ Associazione Confraternita dei Sartori 1351, gode del patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Napoli e del Museo della Moda Napoli. Il premio “Ditale d’Oro” non è una semplice competizione, ma si configura come...🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026 TeleClubItalia Awards 2026: torna il Premio “La Mela d’Oro” nel segno dell’eccellenza e della memoriaL’area a Nord di Napoli e l’intera Campania si preparano a celebrare le proprie eccellenze.