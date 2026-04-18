‘Ditale d’oro’ i nuovi talenti dell’alta sartoria italiana premiati al Museo della moda Napoli

Si è conclusa al Museo della moda di Napoli la quarta edizione del premio 'Ditale d’oro', dedicato ai giovani talenti dell’alta sartoria italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi stilisti emergenti, che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per le loro creazioni. L’evento, organizzato senza scopo di lucro, ha attirato professionisti del settore e appassionati, offrendo spazio a presentazioni e dimostrazioni di talento sartoriale.

(Adnkronos) – Si è conclusa con successo di partecipazione la IV edizione del premio 'Ditale d'oro', evento, promosso e organizzato dall'Associazione Confraternita dei Sartori 1351, con il patrocinio istituzionale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Napoli e del Museo della moda Napoli. Il concorso, riservato a giovani talenti dell’alta. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Napoli capitale dell’arte sartoriale, al Museo della Moda torna il Premio “Ditale d’Oro”Un filo d’oro che attraversa i secoli per tessere il futuro dell’eleganza italiana: Napoli si riconferma capitale dell’eccellenza artigiana ospitando... Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio “Ditale d’Oro”Napoli ospita la IV edizione del Premio "Ditale d’Oro", in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, presso la sede della Fondazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MESTIERI - Ditale d'oro, i nuovi talenti dell'alta sartoria italiana premiati al Museo della moda di Napoli; Napoli torna capitale dell’arte sartoriale; Premio ad Emanuele Abate e agli aspiranti sarti del carcere di Secondigliano; Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio Ditale d’Oro. 'Ditale d'oro', i nuovi talenti dell'alta sartoria italiana premiati al Museo della moda NapoliEvento promosso e organizzato dall'Associazione Confraternita dei Sartori 1351, con il patrocinio istituzionale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Napoli e del Museo della ... adnkronos.com Il 15 e 16 aprile Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio Ditale d’OroUn filo d'oro che attraversa i secoli per tessere il futuro dell’eleganza italiana: Napoli si riconferma capitale dell’eccellenza artigiana ospitando la IV ... napolivillage.com Civitella in Val di Chiana, Manetti: “Dalla Regione 450 mila euro per il Museo della Memoria” “Con questo intervento ribadiamo il valore della cultura della memoria come fondamento della nostra comunità e il dovere di trasmetterla alle nuove generazioni”. Co facebook Prosegue fino al 28 giugno al MUDEC – Museo delle Culture "Il Senso della Neve", la mostra che racconta questo elemento naturale nelle sue infinite forme. mudec.it #Milanocultura #Milano x.com