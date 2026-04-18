‘Ditale d’oro’ i nuovi talenti dell’alta sartoria italiana premiati al Museo della moda Napoli

Da webmagazine24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa al Museo della moda di Napoli la quarta edizione del premio 'Ditale d’oro', dedicato ai giovani talenti dell’alta sartoria italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi stilisti emergenti, che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per le loro creazioni. L’evento, organizzato senza scopo di lucro, ha attirato professionisti del settore e appassionati, offrendo spazio a presentazioni e dimostrazioni di talento sartoriale.

(Adnkronos) – Si è conclusa con successo di partecipazione la IV edizione del premio 'Ditale d'oro', evento, promosso e organizzato dall'Associazione Confraternita dei Sartori 1351, con il patrocinio istituzionale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Napoli e del Museo della moda Napoli. Il concorso, riservato a giovani talenti dell’alta. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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