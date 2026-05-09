Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, ha rivelato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico nei giorni scorsi. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha confermato che l’operazione è stata necessaria per rimuovere una neoplasia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul tipo di tumore né sulle eventuali condizioni di salute dopo l’intervento.

il leader del M5S ed ex premier Giuseppe Conte ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera che nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia. Conte non ha specificato in che area si è sviluppato il tumore, ma ha sottolineato che si trattava di una formazione benigna, per fortuna. “Ho subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo” – ha detto Conte, che ha ridimensionato le preoccupazioni sulle sue condizioni di salute: “Poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Di cosa è stato operato Giuseppe Conte? L’intervento urgente e la verità sulla neoplasia

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