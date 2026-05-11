Giuseppe Aurigemma sul futuro dell' ex Isochimica | Necessario un percorso condiviso

Un rappresentante locale ha commentato la situazione dell'area ex Isochimica, sottolineando che si tratta di una questione ancora irrisolta. Ha aggiunto che, mentre alcuni annunciano iniziative importanti, i fatti concreti sono diversi e la questione rimane aperta. La discussione riguarda il percorso di riqualificazione e gestione di un sito che da tempo rappresenta un tema di attenzione pubblica.

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“Quella dell’ex Isochimica è una ferita ancora aperta. Qualcuno continua a divertirsi ad annunciare progetti mirabolanti, ma la verità è un’altra. Tra il Comune e l’Asi c’è un contenzioso ancora aperto che va necessariamente risolto, prima di immaginare ogni tipo di soluzione”.Giuseppe Aurigemma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scatto condiviso per un futuro dell’energiaIl primo giorno di primavera di 141 anni fa nasceva il Resto del Carlino, un viaggio al termine di tante notti che in questi dodici mesi abbiamo... "Un percorso condiviso per il territorio"Workshop al Centro Multimediale, promosso da Asm Terni e dedicato ad alcuni dei propri primari stakeholder.