Scatto condiviso per un futuro dell’energia

Il Resto del Carlino compie 141 anni e da sempre si occupa di raccontare le vicende della nostra regione. In questo primo giorno di primavera, il giornale ricorda un lungo percorso fatto di notizie, approfondimenti e storie condivise con i lettori nel corso di un anno. L’anniversario segna un momento di riflessione sulla lunga storia del quotidiano e sul rapporto con chi lo legge ogni giorno.

Il primo giorno di primavera di 141 anni fa nasceva il Resto del Carlino, un viaggio al termine di tante notti che in questi dodici mesi abbiamo raccontato e vissuto con voi, i nostri lettori. E l’archivio, ogni archivio, regala squarci luminosi sul futuro: in una edizione di tanti anni dopo – stesso periodo, ma correva il 1949 – un nuovo editorialista scriveva queste parole sulle colonne ora vagamente ingiallite: “Una dolorosa esperienza ci ha insegnato che il razionalismo non basta per risolvere i problemi della nostra esistenza sociale. Estenuanti lavori di ricerca hanno avuto spesso tragiche conseguenze per l’umanità”. La firma era quella di Albert Einstein, si rifletteva sull’energia, sul futuro dei comportamenti umani e industriali, ma anche sulle cicatrici della guerra dopo l’atomica e la tragica esperienza bellica mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lo scatto è stato condiviso subito dopo il derby tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri #WandaNara #LucianoSpalletti x.com