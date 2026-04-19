un percorso condiviso per il territorio

Si è svolto al Centro Multimediale un workshop promosso da Asm Terni rivolto a diversi stakeholder principali. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie realtà coinvolte nel settore, con l’obiettivo di condividere idee e discutere questioni legate al territorio. La giornata ha previsto interventi e confronti tra i presenti, con l’intento di approfondire temi legati alla gestione e allo sviluppo locale.

Workshop al Centro Multimediale, promosso da Asm Terni e dedicato ad alcuni dei propri primari stakeholder. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il rapporto con i portatori di interesse, interni ed esterni, e per aprire uno spazio di ascolto e partecipazione attiva sui temi strategici per il futuro dell’azienda. Al centro dell’incontro, la volontà di condividere strategie, iniziative e buone pratiche in materia di sostenibilità e responsabilità sociale, favorendo un confronto diretto e costruttivo. In particolare, nella giornata che apre un ciclo di ulteriori incontri, è stato al centro del dibattito il lavoro diretto ed indotto della multiutility.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Masterplan Cilento Sud: un nuovo futuro per il territorio

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