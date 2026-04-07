Pinocchio torna a splendere | boom di visitatori a Collodi +66%

Tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, il Parco di Pinocchio a Collodi ha registrato un aumento del 66% nei visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Durante le festività pasquali, il parco ha attirato un numero elevato di persone, con un afflusso record rispetto alle precedenti edizioni. La maggiore presenza si è concentrata nei giorni di sabato e lunedì, confermando l’interesse crescente verso questa attrazione.

Il Parco di Pinocchio a Collodi ha registrato un afflusso record di visitatori tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, segnando una crescita significativa della partecipazione durante le festività pasquali. I dati evidenziano l’arrivo di 365 persone in questi tre giorni. Tale cifra rappresenta un incremento del 66% se confrontata con i 2630 ingressi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, nel 2025. Questo picco di presenze si inserisce in un quadro di rinnovato interesse per le figure di Collodi e Pinocchio, spinto anche dalle celebrazioni legate al bicentenario della nascita dell’autore. Una strategia di rilancio tra gestione e attrattive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinocchio torna a splendere: boom di visitatori a Collodi (+66%) Leggi anche: Boom di visitatori ai musei di Villa Torlonia. E il Casino Nobile torna a splendere dopo 20 anni Collodi sta rinascendo, nel nome di PinocchioSe di inviti alla visita già ce n’erano molti, oggi ce n’è uno in più che giustifica il viaggio.