Giulia De Lellis e Tony Effe coordinati con Priscilla | i pigiami di famiglia sono a righe bianche e rosa

Durante la prima Festa della Mamma, una nota influencer ha condiviso sui social una foto in cui indossa un pigiama a righe bianche e rosa, abbinato a quello di Priscilla e Tony Effe. I tre indumenti sono stati scelti per essere coordinati, creando un look famigliare. La foto ha mostrato l'abbigliamento informale e coordinato tra i tre soggetti.

Giulia De Lellis ha celebrato la sua prima Festa della Mamma in modo speciale, cosa ha fatto? Si è vestita in coordinato con Priscilla e Tony Effe, sfoggiando degli adorabili pigiami "di famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giulia de lellis scansate che gnocco #gintonic x.com

Cerco un ragazzo con la quale ho fatto role tempo fa e interpretava Giulia de Lellis, Federica Nargi e altre… reddit

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