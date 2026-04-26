Tony Effe e Giulia De Lellis il battesimo di Priscilla con la benedizione di Papa Leone

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno condiviso sui social le immagini del battesimo della loro bambina, Priscilla. L’evento si è svolto con la benedizione apostolica di Papa Leone, come riportato nelle foto pubblicate. La cerimonia ha coinvolto i genitori e i familiari della neonata. Le immagini mostrano momenti della celebrazione e il rito religioso. La benedizione papale ha attirato l’attenzione tra i dettagli condivisi online.

Tony Effe pubblica sui social le foto del battesimo della figlia avuta con Giulia De Lellis. Tra gli elementi che hanno catturato l’attenzione c’è anche un particolare significativo: la benedizione apostolica di Papa Leone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Battesimo di Priscilla: polemica sul look di Giulia De Lellis?? Cosa sapere Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano il battesimo della figlia Priscilla.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giulia De Lellis: Tony Effe? Ne sono più innamorata in versione papà. Da quando è nata Priscilla, non mi immagino più la mia vita senza di lui; Tony Effe è ossessionato dall’aspirapolvere. Vuole un altro figlio maschio, lo vorrebbe subito: le confessioni di Giulia De Lellis; Giulia De Lellis parla di Tony Effe: Vorrebbe subito un altro figlio. Poi rivela la fissa del compagno: Ne è ossessionato; Giulia De Lellis e le nozze con Tony Effe: Ho pensato a una furbata al battesimo di Priscilla.

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Tony Effe e Giulia De Lellis cambiano idea: dopo aver evitato per mesi di condividere gli scatti della loro vita privata, poco fa sono comparse, sul profilo del rapper, una carrellata di foto riguardanti il battesimo della piccola Priscilla. #TonyEffe #GiuliaDeLellis - facebook.com facebook