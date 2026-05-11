Giuli licenzia il suo staff ira dei vertici FdI | Ma davvero lo ha fatto? Vuole farsi cacciare? Ormai ha troppi nemici

Il ministro ha deciso di licenziare il suo staff senza consultare i vertici del suo partito, scatenando reazioni di sorpresa e sconcerto tra i leader del movimento. Secondo alcune fonti, avrebbe risposto a una richiesta di spiegazioni con parole che sembrano indicare una certa indipendenza, citando il nome del presidente del consiglio. La decisione ha generato discussioni interne e alimentato voci di tensione tra le diverse fazioni politiche.

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