Giuli licenzia il suo staff ira dei vertici FdI | Ma davvero lo ha fatto? Vuole farsi cacciare? Ormai ha troppi nemici

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha deciso di licenziare il suo staff senza consultare i vertici del suo partito, scatenando reazioni di sorpresa e sconcerto tra i leader del movimento. Secondo alcune fonti, avrebbe risposto a una richiesta di spiegazioni con parole che sembrano indicare una certa indipendenza, citando il nome del presidente del consiglio. La decisione ha generato discussioni interne e alimentato voci di tensione tra le diverse fazioni politiche.

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Il ministro avrebbe tirato dritto, e secondo alcune ricostruzione avrebbe replicato: "Ma se Meloni ha potuto far dimettere Santanchè e Delmastro, perché io non posso mandare via due membri del mio staff?" Il tema legato al ministro della Cultura Alessandro Giuli che licenzia il suo staff cont.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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