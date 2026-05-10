Al ministero della Cultura, il ministro ha deciso di revocare due membri dello staff. Sono stati firmati i decreti di licenziamento per il responsabile della segreteria tecnica e per un altro membro del team. Le decisioni sono state annunciate ufficialmente e riguardano due figure chiave all’interno del dicastero. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni interne, senza ulteriori dettagli sui motivi di tali provvedimenti.

In arrivo due licenziamenti al ministero della Cultura. Dal dicastero di Alessandro Giuli, infatti, sarebbero partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Ad anticiparlo è il Corriere della Sera. Partiamo da Emanuele Merlino, figlio di Mario, storico militante in Avanguardia nazionale, e uomo vicino a Palazzo Chigi, in particolare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Il motivo sarebbe legato al documentario sul dottorando Giulio Regeni, rapito e ucciso dieci anni fa in Egitto. Il caso è scoppiato quando il ministero della Cultura non ha concesso i fondi per realizzarlo: una niet di cui Merlino sarebbe stato a conoscenza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Terremoto al ministero della Cultura: Giuli licenzia i vertici del suo staff

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