Giuli licenzia due dirigenti del ministero della Cultura

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, a Palazzo Chigi si è verificato un cambio al vertice del ministero della Cultura, con le dimissioni di due dirigenti appartenenti a Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda due figure di rilievo all’interno dell’amministrazione. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico e amministrativo, portando a riflessioni sul futuro dell’ente e delle sue politiche.

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La settimana, a Palazzo Chigi, si apre con il terremoto al ministero della Cultura: in uscita dal ministero due figure chiave di Fratelli d’Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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