Giuli incontra Meloni Piena sintonia nell’azione di Governo

Oggi a Palazzo Chigi il ministro della Cultura ha incontrato il presidente del Consiglio. L’obiettivo della riunione è stato quello di confermare la collaborazione tra i due rappresentanti e ribadire la coesione all’interno dell’esecutivo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto circa i temi discussi o le decisioni prese durante l’incontro. La visita si inserisce nel quadro delle attività istituzionali di routine tra i membri del Governo.

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ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come negli ultimi giorni si siano susseguite “voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’Esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione tra il ministro Giuli, il presidente del Consiglio e altri esponenti del Governo, ricostruzioni prive di fondamento”. Nel corso dell’incontro, il ministro Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti del presidente del Consiglio, confermando il suo “totale sostegno al programma della coalizione di Governo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giuli vede Meloni a Palazzo Chigi: “Piena sintonia”. Cronaca di un caso mai natoLa cronaca di un caso mai nato termina in un caldo pomeriggio di maggio a Palazzo Chigi: il ministro della Cultura Alessandro Giuli viene ricevuto... Leggi anche: Il ministro Giuli incontra Meloni dopo il licenziamento dello staff, la premier: “Nessuna divergenza nel governo” Argomenti più discussi: Il Ministro Giuli da Meloni a Palazzo Chigi, fonti: Piena sintonia. Ieri il cambio dello staff; Ministro Giuli un’ora a Palazzo Chigi, fonti: Piena sintonia. Ieri il cambio dello staff; Fonti Chigi, Meloni ribadisce il sostegno a Giuli, rapporto cordiale e proficuo. ? Da parte della presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un Ministero centrale per l'Italia. È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del governo e il ministro Giuli, releg x.com Giuli incontra Meloni Piena sintonia nell'azione di GovernoROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Palazzo Chigi il presidente del ... iltempo.it