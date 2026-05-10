Caso Regeni Giuli licenzia due dirigenti MiC

Il ministro della Cultura ha deciso di licenziare due dirigenti del suo staff. La decisione è stata comunicata dopo le ultime vicende legate al caso Regeni e le indagini che coinvolgono il ministero. La scelta riguarda due persone che ricoprivano ruoli di responsabilità all’interno del settore e che, secondo fonti ufficiali, sono state sollevate dai loro incarichi senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La notizia è stata riportata dall’edizione di oggi di un quotidiano nazionale.

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Il ministro della Cultura Alessandro Giuli licenzia il suo staff. Secondo quanto riporta l’edizione online del Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MiC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo la ricostruzione del Corriere il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, mentre la seconda è accusata di non essersi presentata all’aeroporto e di non aver partecipato alla missione del ministro a New York del mese scorso.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Regeni, Giuli licenzia due dirigenti MiC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,... Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura: la decisione dopo i fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,... Argomenti più discussi: Giuli: Nel cinema va tutelato il lavoro, stanziati altri 20 milioni; Giuli: 'Inaccettabile non dare i finanziamenti al film su Regeni'; Giuli a presentazione David: Grave errore non dare i finanziamenti pubblici al docufilm su Regeni.