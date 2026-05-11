Nel centrodestra si registrano tensioni legate a recenti cambiamenti nel settore culturale. Un licenziamento al Ministero della Cultura ha coinvolto due collaboratori del ministro, tra cui il capo della segreteria tecnica e la sua segretaria particolare. Questi provvedimenti hanno generato discussioni all’interno delle forze politiche, mentre il ministro resta al centro dell’attenzione per le decisioni prese.

Il licenziamento dello staff al Mic (Ministero della Cultura) ha colpito Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica di Giuli, ed Elena Proietti, 38 anni, segretaria particolare del ministro. Al primo si rimprovera il mancato finanziamento del docu-film su Giulio Regeni, alla seconda la mancata presenza in aeroporto per accompagnare Giuli nella sua missione a New York. Entrambi legati al sottosegretario Fazzolari, il loro allontanamento assomiglia tanto a un nuovo capitolo del regolamento di conti interno a FdI. Ma è tutto il centrodestra che fibrilla a un anno dal voto Il centrodestra prova a guardare oltre neltentativo di portarsi fuori dal pantano delle beghe quotidianein cui è scivolato nell’ultimo, decisivo anno della legislatura.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giuli è soltanto il termometro, ma la febbre è in tutto il centrodestra

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