Daniele Magro e la febbre di Sanremo | È il termometro della canzone italiana faccio il tifo per l' amico Ermal Meta

Daniele Magro si appassiona a Sanremo perché la febbre del festival riflette lo stato della musica italiana, e sostiene il suo amico Ermal Meta. Con entusiasmo, commenta l’attesa per le serate che si avvicinano, sottolineando l’importanza di questo evento per il settore musicale. Magro si impegna a seguire con attenzione ogni performance e a tifare per i colleghi in gara. La prima serata si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più calda.

Ci siamo. L'Ariston è pronto ad alzare il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo e da oggi, per cinque serate consecutive, gli occhi degli italiani saranno puntati su quel palco. Come da tradizione sarà lo spettacolo più osservato e chiacchierato. A fare da padrone sarà però, a prescindere da conduttori e ospiti, la musica. Note e parole capaci di far emozionare, riflettere. Quest'anno l'amore è stato declinato in tutte le sue forme: dalle ossessioni alle speranze (intime, personali). Fra i temi, anche quello del disagio generazionale: le difficoltà di crescere in un mondo che offre più domande che certezze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzoneQuesta sera a Sanremo, Ermal Meta ha portato sul palco la sua versione di Stella stellina.

Sanremo, Ermal Meta porta sul palco la canzone su una bambina palestineseQuest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

