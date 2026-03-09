Nel Consiglio provinciale di Frosinone, il centrodestra ottiene 7 seggi su 12, mentre il centrosinistra si ferma a 4. La composizione dell’assemblea vede quindi il predominio del fronte di destra, che controlla più della metà dei rappresentanti. Il consiglio rimane comunque composto da tutti i 12 membri, senza ulteriori novità sulla distribuzione.

Il Consiglio provinciale di Frosinone ha l’affermazione schiacciante del centrodestra con 7 seggi su 12, mentre il centrosinistra si ferma a 4. L’affluenza al voto dei sindaci e consiglieri comunali ha toccato il record assoluto del 95,17%. Il nuovo assetto politico prepara il terreno per la prossima elezione del presidente della Provincia, prevista nel 2026. L’esito elettorale consegna una maggioranza assoluta alla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. A questo blocco potrebbe aggiungersi il consigliere civico Gianluca Quadrini, ampliando ulteriormente lo spazio di manovra della coalizione di governo. Sul fronte opposto, il Partito Democratico mantiene una presenza solida con tre rappresentanti eletti: Enzo Salera, Luigi Vittori e Luca Fardelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone: centrodestra domina, ma il consiglio è tutto

Articoli correlati

Frosinone: centrodestra vince, 4 seggi per FdI e 3 per il PdL’8 marzo 2026 si è rinnovato il Consiglio Provinciale di Frosinone, con un verdetto elettorale che consegna una chiara maggioranza al centrodestra.

Rimpasto e conflitti interni: il centrodestra di Frosinone sotto pressioneLa fine del 2025 a Frosinone è segnata da tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra.