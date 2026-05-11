Giuli batte i pugni | saltano due dirigenti dopo il caso Regeni
Due dirigenti di alto livello nel settore della Cultura sono stati rimossi dall'incarico con decreto, dopo una fuga di notizie sul web avvenuta prima della firma del ministro. La vicenda riguarda anche il caso Regeni, che ha attirato l'attenzione pubblica. La decisione è stata presa senza coinvolgimento diretto dei dirigenti, che sono stati sollevati dai loro ruoli in modo immediato.
Una soffiata sul web ancora prima della firma del ministro Giuli. Ma questo non cambia la sorte di due altissimi dirigenti della Cultura: sollevati dall'incarico per decreto. Una domenica di fibrillazione per l'allontanamento di Emanuele Merlino ed Elena Proietti, responsabile della segreteria tecnica del Mic e segretaria personale del ministro. Una bomba esplosa sul Corriere.it che Giuli ha vissuto come una fuga di notizie, l'ennesima, si è sfogato. L'azzeramento dello staff è l'onda lunga del caso Regeni, il mancato finanziamento al documentario sul giovane ricercatore massacrato in Egitto ricaduto sul ministro che si era sempre detto all'oscuro della decisione delle commissioni indipendenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Leggi anche: Giuli fa piazza pulita al Mic: via due dirigenti dopo il caso del docufilm su Regeni
Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,...