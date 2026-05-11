Giuli batte i pugni | saltano due dirigenti dopo il caso Regeni

Due dirigenti di alto livello nel settore della Cultura sono stati rimossi dall'incarico con decreto, dopo una fuga di notizie sul web avvenuta prima della firma del ministro. La vicenda riguarda anche il caso Regeni, che ha attirato l'attenzione pubblica. La decisione è stata presa senza coinvolgimento diretto dei dirigenti, che sono stati sollevati dai loro ruoli in modo immediato.

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