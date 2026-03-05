Cisterna di Latina lanciano un borsone pieno di droga da un' auto in corsa ma vengono ripresi dalle telecamere
A Cisterna di Latina, un’auto in corsa ha lanciato un borsone contenente droga, che è stato poi recuperato dalla Polizia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 214 grammi di cocaina e sono al lavoro per identificare i responsabili. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento del lancio. Le indagini continuano per chiarire l’accaduto.
214 grammi di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Cisterna di Latina, dove un borsone contenente la droga è stato lanciato da un’auto in corsa durante i controlli antidroga nei quartieri più degradati della provincia. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti e sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Il sequestro della droga a Cisterna di Latina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Cisterna di Latina nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un borsone sospetto abbandonato in strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it
