Mattoni sotto l’auto in pieno giorno per rubare le gomme l’incredulità di Simone | Sono senza parole

A Ferrara, un uomo ha trovato la sua auto danneggiata con mattoni posizionati sotto le ruote in pieno giorno. L’obiettivo dei malviventi sembrava essere il furto delle gomme, e l’uomo ha descritto la scena come incredibile, rimanendo senza parole di fronte ai danni subiti. La scoperta è avvenuta questa mattina, lasciando l’uomo sorpreso e senza parole davanti alla sua vettura.

Ferrara, 3 marzo 2026 – Quando ha visto quello che restava della sua auto per alcuni, lunghi secondi è rimasto in silenzio. Era lì, sollevata su una pila di mattoni, sparite due ruote. Quelle sul lato sinistro. E' successo qui, da noi, a Ferrara, il primo marzo. Di giorno, a ridosso del centro. Ex Mof, parcheggio pubblico, strisce dipinte nemmeno da tanti mesi, aiuole e alberelli. Luogo del delitto, lo scenario dove è stato girato il furto che ha ben pochi precedenti nella nostra città. In azione almeno due predoni delle gomme. Esperienza, velocità, destrezza, 'cannibalizzata' l'auto.