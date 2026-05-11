Sabato sera a Giugliano, in piazza Gramsci, si è verificata un'ulteriore aggressione tra gruppi di minorenni. Due gruppi di giovani si sono affrontati, attirando l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza. Sul posto sono arrivati agenti e sanitari per gestire la situazione e prestare assistenza. La rissa si è verificata in un'area frequentata abitualmente da ragazzi e ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine.

Piazza Gramsci a Giugliano di nuovo teatro di una rissa tra giovanissimi. Sabato sera si sono fronteggiati due gruppi di minorenni. Alla base dello scontro il pestaggio ai danni di un ragazzino accerchiato e picchiato per futili motivi. Da lì la situazione sarebbe degenerata portando a una zuffa che ha coinvolto decine di persone. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto e raccolto testimonianze. Non è chiaro se ci siano soggetti deferiti all'autorità giudiziaria. Necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 che hanno medicato la vittima del pestaggio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, ennesima rissa in piazza Gramsci tra giovanissimi: sul posto carabinieri e ambulanza

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